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Выборы президента Молдовы

Для выбора президента Молдовы понадобится второй тур

© photo: Sputnik / Maksim Blinov
Политика
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Sputnik Грузия
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Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Молдовы обработали 99,02% протоколов избирательных участков на выборах президента страны, сообщает Sputnik Молдова.

Несомненными остались лидирующие позиции двух кандидатов - действующего главы государства Игоря Додона и лидера партии "Действие и солидарность" (PAS) Майи Санду. 

По предварительным данным, Санду получила 35,42 % голосов, за Додона свои голоса отдало 33,16% избирателей.

Оба этих кандидата выходят во второй тур выборов, который запланирован на 15 ноября. Второй тур стал возможен, поскольку ни один из участников гонки не смог набрать более 50% голосов 1 ноября. 

ЦИК продолжает еще подсчитывать голоса за рубежом от молдавской диаспоры. 

Выборы президента Молдовы прошли 1 ноября. Явка составила 42,76% или 1 214 757 избирателей. 

На пост главы государства претендовали 8 кандидатов.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.



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