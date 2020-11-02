"Наша позиция определена" - МИД России прокомментировал выборы в Грузии

Внешнеполитическое ведомство России будет ориентироваться на практические шаги со стороны грузинских властей

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Москва ожидает практических шагов от Тбилиси и настроена на улучшение отношений двух стран, заявил заместитель министра иностранных дел Россия Андрей Руденко, комментируя итоги парламентских выборов в Грузии.

Граждане Грузии 31 октября выбирали парламент десятого созыва. По прдварительным данным ЦИК по итогам подсчетов 100% голосова, в них побеждает прааящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

"Выборы - внутреннее дело самой Грузии, и самим грузинским избирателям стоит делать оценки. В Грузии предстоит большой политический процесс формирования правительства, возможно коалиционного",- отметил Руденко

Он добавил, что в отношениях с Грузией Россия будет ориентироваться не на заявления, а на практические дела.

"Наша позиция в отношении Грузии давно определена, мы выступаем за улучшение отношений с этой страной, будем, естественно, ориентироваться на те шаги, которые будет принимать новое правительство в отношении России",- сказал Руденко журналистам.

Грузия разорвала дипотношения с Россией в ответ на признание Москвой в 2008 году независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые грузинские власти не контролируют с начала 1990-х годов. Посредником между Грузией и Россией является Швейцария.

Диалог между Грузией и Россией многие годы поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и регулярных встреч дипломатов двух стран в Праге.

Последний, 51-й раунд переговоров уже переносился сторонами - встреча должна была состояться 31 марта - 1 апреля, и из-за COVID-19 cопредседатели Женевских переговоров от Евросоюза, ООН и ОБСЕ приняли решение о переносе на более поздний срок.