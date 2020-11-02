"Были попытки по затягиванию конфликта"– Алиев раскритиковал усилия посредников в Карабахе

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Усилия международных посредников по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе не дали никаких результатов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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По словам азербайджанского лидера были попытки "затягивания и замораживания" конфликта.

"Наш народ с большой чувствительностью следит за реакцией мира вокруг этого конфликта. Это можно понять. В течение 30 лет наши территории находились под оккупацией. Усилия международных посредников не дали никакого результата. Мы видели попытки по затягиванию, замораживанию конфликта, увековечиванию оккупации. Поэтому за последний месяц каждая мысль, каждая позиция воспринимается нашим народом с большой чувствительностью", - сказал Алиев на приеме.

На приеме присутствовали генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев и другие высокопоставленные чиновники из Турции, Узбекистана и Кыргызстана.

Бои в Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию, и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7:00 мск (8:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.