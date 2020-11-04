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Плакаты на выборах в США

В США опубликовали предварительные результаты президентских выборов

© REUTERS / ALEXANDER DRAGO
Политика
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Всего у Байдена, по оценке местных СМИ, 238 выборщиков, у Трампа 213, и оба они сохраняют реальные шансы на избрание

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. В США исход президентских выборов свелся к полудюжине штатов, свидетельствуют предварительные результаты, пишет РИА Новости.

Президент Дональд Трамп лидирует на Аляске (3 выборщика), в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Мичигане (по 16 выборщиков), Северной Каролине (15) и Висконсине (10). Демократ Джо Байден лидирует в Неваде (6 выборщиков). 

В сумме у Байдена, по данным Fox News, 238 выборщиков, у Трампа 213, и оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания некоторых штатов.



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