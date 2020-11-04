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Выборы президента в Молдове

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 15 ноября

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Политика
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Sputnik Грузия
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Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы приняла решение о проведении второго тура выборов президента, сообщает Sputnik Молдова.

Президентские выборы прошли в Молдове 1 ноября. Главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.

Выборы президента Молдовы
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
Для выбора президента Молдовы понадобится второй тур

"Исходя из обработанных данных, в рамках голосования 1 ноября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. ЦИК утверждает постановление о подведении итогов выборов: провести 15 ноября второй тур выборов президента между двумя кандидатами, набравшими самое большое число голосов в первом туре", — сказал глава Центризбиркома Дорин Чимил.

По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду набрала в первом туре 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61%.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.

Теги:
Выборы президента, Молдова


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