Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 15 ноября

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы приняла решение о проведении второго тура выборов президента, сообщает Sputnik Молдова.

Президентские выборы прошли в Молдове 1 ноября. Главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.

"Исходя из обработанных данных, в рамках голосования 1 ноября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. ЦИК утверждает постановление о подведении итогов выборов: провести 15 ноября второй тур выборов президента между двумя кандидатами, набравшими самое большое число голосов в первом туре", — сказал глава Центризбиркома Дорин Чимил.

По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду набрала в первом туре 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61%.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.