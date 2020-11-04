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Явка на выборах президента в США стала рекордной за 120 лет – СМИ

© AFP / JOE RAEDLE
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201104/249927236/Yavka-na-vyborakh-prezidenta-v-SShA-stala-rekordnoy-za-120-let--SMI.html

Кроме того, СМИ сообщают, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории страны

ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Явка на президентских выборах США в 2020 году оказалась наивысшей за прошедшие 120 лет, говорится в публикации The Hill со ссылкой на предварительные данные проекта United States Election Project. Об этом пишет РИА Новости.

Президентские выборы в США – 2020 в реальном времени
© Sputnik
Выборы президента США – результаты голосования в реальном времени

"Предварительные оценки показывают, что на президентских выборах 2020 года явка была самой высокой с 1900 года, согласно проекту United States Election Project", – сказано в публикации.

В материале отмечается, что профессор политологии Университета Флориды Майкл Макдоналд, который ведет проект, заявил, что 160 миллионов человек проголосовали на выборах во вторник, явка составила 66,9%. По словам Макдоналда, явка была самой высокой за последние 120 лет – в 1900 году она составляла 73,7%.

Кроме того, телеканал CNBC сообщил, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории страны.

Отмечается, что политик побил рекорд Барака Обамы, установленный в 2008 году.

Мужчина в маске в США
© Sputnik / STRINGER
Трамп побеждает - Америка проиграла

По данным Fox News, за Байдена уже проголосовали 69 786 232 человека и сейчас он лидирует в президентской гонке.

Выборы прошли в США накануне. По информации Fox News, предварительно у представителя демократов — 238 голосов выборщиков, у действующего главы государства Дональда Трампа — 213. Для победы необходимо 270 голосов.

Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе кого-либо из кандидатов преждевременно. Несмотря на это, в штабах обоих политиков уже успели объявить о победе.

Теги:
Выборы президента, США, выборы


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