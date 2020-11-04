Явка на выборах президента в США стала рекордной за 120 лет – СМИ

Кроме того, СМИ сообщают, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории страны

ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Явка на президентских выборах США в 2020 году оказалась наивысшей за прошедшие 120 лет, говорится в публикации The Hill со ссылкой на предварительные данные проекта United States Election Project. Об этом пишет РИА Новости.

"Предварительные оценки показывают, что на президентских выборах 2020 года явка была самой высокой с 1900 года, согласно проекту United States Election Project", – сказано в публикации.

В материале отмечается, что профессор политологии Университета Флориды Майкл Макдоналд, который ведет проект, заявил, что 160 миллионов человек проголосовали на выборах во вторник, явка составила 66,9%. По словам Макдоналда, явка была самой высокой за последние 120 лет – в 1900 году она составляла 73,7%.

Кроме того, телеканал CNBC сообщил, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории страны.

Отмечается, что политик побил рекорд Барака Обамы, установленный в 2008 году.

По данным Fox News, за Байдена уже проголосовали 69 786 232 человека и сейчас он лидирует в президентской гонке.

Выборы прошли в США накануне. По информации Fox News, предварительно у представителя демократов — 238 голосов выборщиков, у действующего главы государства Дональда Трампа — 213. Для победы необходимо 270 голосов.

Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе кого-либо из кандидатов преждевременно. Несмотря на это, в штабах обоих политиков уже успели объявить о победе.