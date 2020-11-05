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Вице-президент США Джо Байден

Выборы в США: Байден уже готовится к президентству

© AP Photo / Chuck Burton
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201105/249928349/Vybory-v-SShA-Bayden-uzhe-gotovitsya-k-prezidentstvu.html

Действующий глава Белого дома в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы"

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Ни один из кандидатов в президенты США пока не набрал необходимые для победы голоса 270 выборщиков, однако представитель Демократической партии США Джо Байден уже запустил "сайт переходного периода", направленный на подготовку к передаче власти от действующего президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

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На сайте размещено одно сообщение и фотография Байдена на синем фоне.

Выборы президента США
© photo: AFP 2020 / JOE RAEDLE
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"Американский народ определит, кто будет следующим президентом США. В нескольких штатах страны до сих пор ведется подсчет голосов. Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны – от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости – и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харрис могла приступить к работе в первый день", – следует в заявлении на сайте.

Ранее телеканал CNN сообщил, что по меньшей мере 150 человек, в том числе высокопоставленные сотрудники администрации действующего президента США Дональда Трампа, участвуют в подготовке передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену в случае его победы на выборах.

Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, согласно подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.



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