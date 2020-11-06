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Пограничник у пограничного перехода между Беларусью и Польшей Переров. Архивное фото

Уехавших во время пандемии граждан Беларуси не пустят на Родину

© photo: Sputnik / Egorr Eremov
Политика
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Глава государства отметил, что во время пандемии следует ограничить въезд в страну людей из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ главе Государственного пограничного комитета ограничить пропуск в страну ранее выехавших на работу и учебу белорусов, сообщает Sputnik Беларусь.

"Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только  людей с чужим паспортом, но тех "умных" белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время", - сказал глава государства в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, "заразу нам ввозить не надо, и неважно, с каким паспортом поехали учиться туда, пусть учатся. Поехали работать туда, пусть работают, путь там и излечиваются".

Информационный знак о въезде в Беларусь, архивное фото
Sputnik
Беларусь закрыла границы для иностранцев

Глава государства отметил, что закрытие границы во время растущего количества заболеваемости COVID-19 в соседних странах Евросоюза - временное решение.

"Мы говорим, что границы у нас закрыты для тех, кто пытается к нам въехать из-за пределов, естественно, с Запада, потому что с Россией у нас нет границ", - уточнил Лукашенко, добавив, что на данный момент в Польше наблюдается вспышка заболевания коронавирусом.

Власти Беларуси с 1 ноября ограничили пересечение границы иностранцами в наземных пунктах пропуска из-за ситуации с коронавирусом. Для граждан России, которые едут транзитом через территорию Беларуси в РФ, ограничений нет.



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