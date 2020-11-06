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Против Лукашенко Евросоюз ввел санкции

© CC BY-SA 2.0 / Dimitris Avramopoulos / EU Flags
Политика
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Sputnik Грузия
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Помимо белорусского президента, в списке оказался его старший сын Виктор Лукашенко, а также еще 13 фигурантов.

ТБИЛИСИ, 6 ноя – Sputnik. Евросоюз в пятницу ввел второй пакет индивидуальных санкций по Беларуси, в том числе в отношении президента Александра Лукашенко, соответствующий документ был опубликован в официальном издании ЕС, сообщает Sputnik Беларусь.

Всем попавшим в список будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а также заморожены все имеющиеся в ЕС активы.

Акция протеста в Минске
© photo: Sputnik / Viktor Tolochko
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Решение о расширении санкционного списка было принято главами МИД ЕС 12 октября. С тех пор продолжалась работа по его согласованию.

В ЕС неоднократно заявляли, что не признают итоги президентских выборов в Беларуси. Ранее Брюссель ввел индивидуальные санкции в отношении 40 граждан республики, причастных, по мнению ЕС, к насилию над участниками мирных акций протеста и фальсификации итогов выборов. В первый список Лукашенко не попал, так как в Евросоюзе рассчитывали, что белорусские власти начнут диалог с оппозицией.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, снова победил Лукашенко. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.



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