Против Лукашенко Евросоюз ввел санкции

Помимо белорусского президента, в списке оказался его старший сын Виктор Лукашенко, а также еще 13 фигурантов.

ТБИЛИСИ, 6 ноя – Sputnik. Евросоюз в пятницу ввел второй пакет индивидуальных санкций по Беларуси, в том числе в отношении президента Александра Лукашенко, соответствующий документ был опубликован в официальном издании ЕС, сообщает Sputnik Беларусь.

Всем попавшим в список будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а также заморожены все имеющиеся в ЕС активы.

Решение о расширении санкционного списка было принято главами МИД ЕС 12 октября. С тех пор продолжалась работа по его согласованию.

В ЕС неоднократно заявляли, что не признают итоги президентских выборов в Беларуси. Ранее Брюссель ввел индивидуальные санкции в отношении 40 граждан республики, причастных, по мнению ЕС, к насилию над участниками мирных акций протеста и фальсификации итогов выборов. В первый список Лукашенко не попал, так как в Евросоюзе рассчитывали, что белорусские власти начнут диалог с оппозицией.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, снова победил Лукашенко. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.