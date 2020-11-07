23:56 07 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9892
  • 100 RUB4.3379
  • USD3.3613
Поиск
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон

Путин и Макрон обсудили борьбу с терроризмом и ситуацию в Карабахе

© photo: Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1441)
5101
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201107/249957274/Putin-i-Makron-obsudili-borbu-s-terrorizmom-i-situatsiyu-v-Karabakhe.html

Владимир Путин подробно информировал французского коллегу о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров между Арменией и Азербайджаном

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние и международные вопросы, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин
© photo: Sputnik / Alexey Druzhinin
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Карабахе

Разговор прошел по инициативе французской стороны.

Так, в связи с недавними терактами во Франции Путин и Макрон подчеркнули решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

Также президенты выразили серьезную озабоченность по поводу продолжающихся широкомасштабных боестолкновений в Нагорном Карабахе и все более активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии.

"Владимир Путин подробно информировал Эммануэля Макрона о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров, призванных обеспечить выход на политико-дипломатическое решение. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий России и Франции, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ", – сказано в сообщении.

Лидеры двух стран также поддержали активизацию усилий для скорейшей нормализации обстановки в Ливии и отметили близость позиций России и Франции по ситуации в этой стране.

"Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях. Высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин", – заключили в Кремле.

Темы:
Новости из России (1441)
Теги:
терроризм, Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт, Эммануэль Макрон, Владимир Путин


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках и очках идут по улице
Эпидемия коронавируса: жизнь в масках в Тбилиси - фото
Постоянные учения в странах Балтии мешают местным жителям - видео
Постоянные учения в странах Балтии мешают местным жителям - видео
Президентские выборы в США – 2020 в реальном времени
Выборы президента США – результаты голосования в реальном времени
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться