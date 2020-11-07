Путин и Макрон обсудили борьбу с терроризмом и ситуацию в Карабахе

Владимир Путин подробно информировал французского коллегу о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров между Арменией и Азербайджаном

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние и международные вопросы, сообщается на сайте Кремля.

Разговор прошел по инициативе французской стороны.

Так, в связи с недавними терактами во Франции Путин и Макрон подчеркнули решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

Также президенты выразили серьезную озабоченность по поводу продолжающихся широкомасштабных боестолкновений в Нагорном Карабахе и все более активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии.

"Владимир Путин подробно информировал Эммануэля Макрона о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров, призванных обеспечить выход на политико-дипломатическое решение. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий России и Франции, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ", – сказано в сообщении.

Лидеры двух стран также поддержали активизацию усилий для скорейшей нормализации обстановки в Ливии и отметили близость позиций России и Франции по ситуации в этой стране.

"Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях. Высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин", – заключили в Кремле.