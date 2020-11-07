Крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах президента

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден также заявил, что одержал победу на выборах. Его соперник Дональд Трамп с этим не согласен

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Кандидат от демократов Джо Байден побеждает на выборах президента США, прогнозируют телеканалы CNN, NBC и агентство AP на основе своих подсчетов. Об этом сообщает РИА Новости.

По их данным, он набирает необходимые для избрания голоса 270 выборщиков.

Сам Байден уже объявил о своей победе на выборах.

"Для меня большая честь, что американский народ доверил мне стать президентом", – говорится в заявлении политика.

Официально подсчет голосов не завершен в Пенсильвании и ряде других штатов. Это связано с тем, что многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Между тем, мировые политики уже поздравляют Байдена с победой на выборах.

Действующий президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп считает голоса, поступившие после дня выборов, незаконными и обвиняет демократов в попытке "украсть выборы".

Комментируя прогнозы СМИ, он заявил, что Байден не был официально утвержден ни в одном штате. Он также утверждает, что его соперник намерен подсчитать все голоса, включая мошеннически поданные.

"Я не остановлюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", – заявил Трамп.

В связи с этим Трамп пообещал отстаивать свою правоту в суде.

Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.