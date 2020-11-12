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Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Парламент Армении (10 ноября 2020). Еревaн

Протесты в Армении: задержан бывший вице-спикер парламента

© photo: Sputnik / Karen Avetisyan
Политика
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Sputnik Грузия
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В Ереване проходят массовые акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Армении Пашиняна

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. В ходе акций протеста в Ереване в ночь на 12 ноября задержан бывший вице-спикер парламента Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Эдуард Шармазанов, сообщил журналистам адвокат Тигран Атанесян.

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В Ереване в среду проходила массовая акция оппозиции. Ее участники собрались около парламента страны и на Площади Свободы, скандируя "Никол – предатель!" Протестующие выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал соглашение по Карабаху с Азербайджаном.

Среди требований демонстрантов был созыв внеочередной сессии парламента для обсуждения отставки главы правительства. Сначала было необходимо провести заседание совета законодательного органа, однако собрать нужный для этого кворум не удалось.

"Среди них (задержанных – ред.) Эдуард Шармазанов, Ишхан Сагателян (представитель верховного органа партии "Дашнакцутюн" – ред.)… Задерживают всех активных политических деятелей, чтобы лишить лидерства (протестующих – ред.)", – сказал Атанесян.

Он добавил, что, скорее всего, задержанных перевезут в изолятор временного содержания.

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Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело в связи с акцией протеста в Ереване, которую устроила оппозиция у стен правительства и парламента в среду в условиях военного положения. Дело заведено по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", предусматривающей до двух месяцев ареста.

В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.

За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки установить перемирие. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно совместному заявлению, азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.



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