Лавров объяснил, почему Москва не поздравила Байдена с победой на выборах

По словам министра иностранных дел России, его удивляет, что этому вопросу уделяется так много внимания

ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Москва не видит смысла направлять поздравления новому президенту США, пока не появятся официальные итоги выборов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

"Что касается поздравлений, то я удивляюсь, почему этому уделяется так много внимания. Поздравления обычно направляют после того, как официально объявлены результаты выборов. В США этого не произошло. Все поздравления, которые до сих пор прозвучали, опираются на подсчеты CNN, ABC, социальных сетей, ведущих американских СМИ. Если в чьих-то традициях направлять государственные поздравления на таких основаниях, мы не можем с этим ничего поделать. Но у нас несколько иной подход. Нужно дождаться официального объявления", – сказал он на онлайн-пресс-конференции.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны.

Тем не менее, крупнейшие американские СМИ уже заявили о победе Джо Байдена. Они прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов, который происходит спустя продолжительное время.

Сам Байден также объявил себя новым президентом. Многие мировые политики направили кандидату от демократов свои поздравления.

Действующий президент и соперник Байдена на выборах Дональд Трамп с такими результатами не согласен. Он обвинил демократов в попытке "украсть выборы", а его штаб намерен требовать пересчета голосов.

По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.