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Джо Байден

Лавров объяснил, почему Москва не поздравила Байдена с победой на выборах

© photo: AFP 2020 / JOE RAEDLE
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201112/250011836/Lavrov-obyasnil-pochemu-Moskva-ne-pozdravila-Baydena-s-pobedoy-na-vyborakh.html

По словам министра иностранных дел России, его удивляет, что этому вопросу уделяется так много внимания

ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Москва не видит смысла направлять поздравления новому президенту США, пока не появятся официальные итоги выборов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

© photo: Sputnik / Stringer
Путину не с чем поздравить Байдена

"Что касается поздравлений, то я удивляюсь, почему этому уделяется так много внимания. Поздравления обычно направляют после того, как официально объявлены результаты выборов. В США этого не произошло. Все поздравления, которые до сих пор прозвучали, опираются на подсчеты CNN, ABC, социальных сетей, ведущих американских СМИ. Если в чьих-то традициях направлять государственные поздравления на таких основаниях, мы не можем с этим ничего поделать. Но у нас несколько иной подход. Нужно дождаться официального объявления", – сказал он на онлайн-пресс-конференции.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны.

Тем не менее, крупнейшие американские СМИ уже заявили о победе Джо Байдена. Они прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов, который происходит спустя продолжительное время.

Госсекретарь США Майк Помпео
© photo: AFP 2020 / MONEY SHARMA
"Еще не все посчитано" – Помпео обратился к лидерам, поздравившим Байдена с победой

Сам Байден также объявил себя новым президентом. Многие мировые политики направили кандидату от демократов свои поздравления.

Действующий президент и соперник Байдена на выборах Дональд Трамп с такими результатами не согласен. Он обвинил демократов в попытке "украсть выборы", а его штаб намерен требовать пересчета голосов.

По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.

Теги:
Выборы президента, Сергей Лавров, США, Указ Трампа, Джо Байден


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