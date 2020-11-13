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Предвыборное ралли кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в штате Кентукки

Хиллари Клинтон может стать новым постпредом США в ООН, пишут СМИ

© photo: Sputnik / Nikita Shokhov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201113/250026931/Khillari-Klinton-mozhet-stat-novym-postpredom-SShA-v-OON-pishut-SMI.html

Такая информация появилась из штаба Джо Байдена, который по прогнозам ведущих американских СМИ стал новым президентом США

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во время президентства Джо Байдена может стать постпредом США в ООН, пишет газета Washington Post. Об этом пишет РИА Новости.

Джо Байден
© photo: AFP 2020 / JOE RAEDLE
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Сторонники этой кадровой идеи в штабе Байдена считают, что назначение Клинтон продемонстрирует важность данного поста в новой администрации, а также поможет укрепить авторитет самой ООН.

Клинтон занимала пост госсекретаря во время первого срока президента Барака Обамы. Она считалась фаворитом на президентских выборах 2016 года, но неожиданно уступила Дональду Трампу.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны.

Тем не менее, крупнейшие американские СМИ уже заявили о победе Джо Байдена. Они прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов, который происходит спустя продолжительное время.

Экран с результатами президентских выборов в США
© REUTERS / ISSEI KATO
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Сам Байден также объявил себя новым президентом. Многие мировые политики направили кандидату от демократов свои поздравления.

Действующий президент и соперник Байдена на выборах Дональд Трамп с такими результатами не согласен. Он обвинил демократов в попытке "украсть выборы", а его штаб намерен требовать пересчета голосов.

По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.

Теги:
ООН, США, Хиллари Клинтон


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