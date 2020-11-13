В ходе визита в Грузию Помпео вновь подтвердит поддержку США

Представитель госдепа никак не прокомментировал активно обсуждаемую оппозицией в Тбилиси возможность встречи с Помпео

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео намерен вновь подтвердить поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках визита в страну, сообщает РИА Новости.

Помпео прибудет в Грузию 17-18 ноября, у него запланированы встречи с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и с главой МИД.

"Второй раунд парламентских выборов в Грузии пройдет 21 ноября, и, как мы уже сказали, свободные и честные выборы необходимы для демократии в стране, для грузинского народа", - сообщил представитель госдепартамента в ходе телефонного брифинга.

"Мы, разумеется, воспользуемся этой возможностью чтобы вновь подтвердить нашу поддержку суверенитета Грузии и территориальной целостности в рамках международно признанных границ", - отметил он.

Представитель госдепа не сообщил об изменениях в программе визита, в частности, никак не прокомментировал активно обсуждаемую оппозицией в Тбилиси возможность встречи с Помпео.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране проходят акции протеста. Все семь прошедших в парламент партий заявляли, что не войдут в парламент, так как выборы сфальсифицированы.

В правящей партии считают недовольство оппозиции деструктивным, обвиняя их в попытках дестабилизации и в искусственном накале ситуации.