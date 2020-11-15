Второй тур президентских выборов проходит в Молдове

ТБИЛИСИ, 15 ноя - Sputnik. В Молдове 15 ноября проходит второй тур выборов главы государства, сообщает Sputnik Молдова.

Первый тур выборов президента Молдовы прошел в стране 1 ноября. ЦИК признал их состоявшимися - явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. Однако ни одному кандидату не удалось набрать свыше 50% голосов.

Первые два места заняли экс-премьер, кандидат от Партии "Действие и солидарность" Майя Санду, которая заручилась поддержкой 36,16% избирателей, и действующий президент, независимый кандидат Игорь Додон - с 32,61% голосов. Они и вышли во второй тур.

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Явка во втором туре президентских выборов в 12.00 превысила 655 тысяч голосов избирателей, заявил на брифинге в воскресенье вице-председатель Центризбиркома Молдовы Владимир Шарбан.

"Явка в целом выше, чем в первом туре выборов", - сказал Шарбан, отметив, что наблюдается "массивная мобилизация всех категорий граждан".

По его словам, избиратели массово приходят на участки для голосования и за границей. Он обратил внимание на то, что на участках, открытых для голосования жителей Приднестровья, также наблюдается мобилизация граждан.