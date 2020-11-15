00:11 16 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8961
  • 100 RUB4.2581
  • USD3.2951
Поиск
LIVE:

Трамп считает, что Байден выиграл на сфальсифицированных выборах

© AP Photo / Matt York
Политика
Получить короткую ссылку
4710

Резкую реакцию президента США Дональда Трампа вызвал сюжет телеканала Fox News о возможной победе Байдена

ТБИЛИСИ, 15 ноя - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что не признает поражение на выборах.

Трамп объяснил сообщения о возможной победе своего соперника на президентских выборах тем, что они были сфальсифицированы. ​Кроме того, Дональд Трамп не доволен и работой наблюдателей на избирательных участках.

Джо Байден кандидат в президенты США
© AFP / Drew Angerer
Байден – президент. Что будет с политикой США на Кавказе?

"Он выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели не были допущены, голоса подсчитывались частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже не прошло квалификацию в Техасе, где я выиграл с большим преимуществом, фейковые и молчаливые СМИ и так далее!" - написал Трамп в Twitter.

Позже президент США уточнил, что Байден "победил только в глазах фейковых СМИ", сам же он этой победы не признает.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. По данным СМИ, на выборах президента США победу одержал кандидат-демократ Джо Байден. Также многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение и заявил, что намерен отстаивать свою победу в суде.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Элгуджа Лобжанидзе и Андре Калисир. Матч между сборными Грузии и Армении по футболу
Не везет так не везет: сборная Грузия проиграла Армении - история поражения в фото
СПУТНИК_LIVE: Ты супер! 14.11.2020
Прямая трансляция - в эфире финал проекта "Ты супер!"
Количество суицидов в Европейском Союзе
Самоубийства в странах ЕС – рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться