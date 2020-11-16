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Выборы президента Молдовы

Второй тур выборов президента Молдовы завершен: кто лидирует по экзитполу

© photo: Sputnik / Maksim Blinov
Политика
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Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года из двух кандидатов - действующего президента и экс-премьера

ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Второй тур выборов президента Молдовы на территории республики завершен, к этому часу избирательные участки закрыты, сообщает Sputnik Молдова.

В воскресенье в Молдове прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдовы выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Выборы президента Молдовы
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
Второй тур президентских выборов проходит в Молдове

По последним данным, полиция получила информацию о более чем 200 случаях нарушений в день голосования, идет проверка. Речь идет об агитации в день выборов, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.

Согласно законодательству Молдовы, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.

Согласно данным экзитпола, проведенного исследовательской компанией Intellect Group и общественной ассоциацией SPERO, экс-премьер Молдовы, глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду побеждает на выборах президента республики, набрав во втором туре почти 55% голосов. У действующего президента Иноря Додона - 45%.

 



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