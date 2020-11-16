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ЦИК Молдове объявил о победе Майи Санду на выборах президента

© photo: Sputnik / Miroslav Rotar
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201116/250058750/TsIK-Moldove-obyavil-o-pobede-Mayi-Sandu-na-vyborakh-prezidenta.html

Граждане Молдовы выбирали главу государства на ближайшие четыре года из двух кандидатов – действующего президента и экс-премьера

ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 100% протоколов с избирательных участков и огласила итоги голосования второго тура президентских выборов, передает Sputnik Молдова.

Выборы президента Молдовы
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
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По итогам подсчета голосов, экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду побеждает, набрав 57,75% голосов.

За ее соперника, действующего главу государства Игоря Додона проголосовали 42,25% избирателей.

В воскресенье в Молдове прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдовы выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Согласно законодательству Молдовы, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.



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