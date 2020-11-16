ЦИК Молдове объявил о победе Майи Санду на выборах президента

Граждане Молдовы выбирали главу государства на ближайшие четыре года из двух кандидатов – действующего президента и экс-премьера

ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 100% протоколов с избирательных участков и огласила итоги голосования второго тура президентских выборов, передает Sputnik Молдова.

По итогам подсчета голосов, экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду побеждает, набрав 57,75% голосов.

За ее соперника, действующего главу государства Игоря Додона проголосовали 42,25% избирателей.

В воскресенье в Молдове прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдовы выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Согласно законодательству Молдовы, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.