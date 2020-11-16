Пашинян уволил главу МИД Армении

Глава армянского внешнеполитического ведомства подал в отставку через несколько минут после того, как премьер заявил о том, что хочет его уволить

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал заявление об уходе с занимаемой должности, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря МИД.

"Прошу принять мою отставку. Благодарю за доверие и совместную работу", – отметил министр в своем заявлении.

За несколько минут до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны о своем решении отправить главу МИД в отставку. В частности, Пашинян заявил, что переговорный процесс, сформировавшийся к 2018 году, необратимо вел к сдаче территорий. Он добавил, что переговоры шли о возвращении не только районов вокруг бывшей НКАО, но и о передаче Азербайджану города Шуши.

Между тем, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян чуть ранее на своей странице в Facеbook заявила, что ни на одном этапе мирного переговорного процесса не стоял вопрос отказа от города Шуши.

В ночь на 10 ноября глава правительства Армении официально объявил о падении Шуши и решении подписать трехстороннее заявление о прекращении огня в Карабахе.

Главы России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок - Джебраил, Зангелан, Кубатлы, Физули, Агдам, Кельбаджар и Лачин, а также город Шуши и Гадрутский район.

Это вызвало недовольство в армянском обществе. Уже несколько дней оппозиция проводит митинги, требуя отставки премьера.