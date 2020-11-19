Франция может признать независимость Нагорного Карабаха

Документ будет иметь рекомендательный характер: исполнительная власть не обязана его выполнять

ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Сенат Франции 25 ноября рассмотрит резолюцию, призывающую Париж признать независимость Нагорного Карабаха, документ размещен на сайте парламента, передает РИА Новости.

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Резолюции сената (Верхняя палата парламента) Франции имеют рекомендательный характер: исполнительная власть не обязана их выполнять.

Ранее официальный Париж выражал поддержку Еревану в конфликте в Нагорном Карабахе. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон после окончания боевых действий в телефонном разговоре с премьер-министром Николом Пашиняном напомнил о своих дружеских чувствах к Армении и ее народу, а также о своей готовности к выстраиванию политического решения, "справедливого, долгосрочного и приемлемого для всех сторон в Нагорном Карабахе".

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, начались бои. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию друг на друга.

Десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Ереван и Баку останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Миротворческий контингент насчитывает 1 960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.