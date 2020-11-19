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Минздрав США не будет работать с Байденом до его официального признания президентом

© REUTERS / Kevin Lamarque
Политика
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Без подтверждения президентства Байдена Управлением общих служб США, его команда не сможет получить доступ также к финансовым ресурсам страны

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения США отказалось работать с командой Джо Байдена, пока Управление общих служб (GSA) не признает его победу на выборах, сообщил CNN со ссылкой на главу ведомства Алекса Азара. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее газета Politico сообщала, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать, что Байден победил на президентских выборах. Как объяснили эксперты, без такого подтверждения Байден не сможет получить доступ к финансовым ресурсам, что, в свою очередь, может помешать реализации его мер.

Сторонники кандидата на пост президента США от Демократической партии Джозефа Байдена
© photo: Sputnik / Yuki Ivamura
Штаб Байдена требует признать его президентом, глава профильного ведомства – отказывается

"Мы очень ясно заявили, что когда GSA установит (кто победил – ред.), мы обеспечим полный совместный профессиональный переход и подготовку. Мы следуем руководящим принципам", – подчеркнул Азар.

Рон Клайн, которого Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома, заявил, что GSA должно одобрить начало передачи власти на следующей неделе.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден. Он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признает поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения. Между тем, многие мировые политики уже поздравили Байдена.

По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.

Теги:
США, Джо Байден


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