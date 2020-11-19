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Ministerstwo Obrony Narodowej

А Польша против: сейм заблокировал новый бюджет Евросоюза

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201119/250101718/A-Polsha-protiv-seym-zablokiroval-novyy-byudzhet-Evrosoyuza.html

Депутаты обвинили Брюссель в многолетнем использовании двойных стандартов, что подрывает доверие к Евросоюзу.

ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Сейм Польши принял резолюцию, которая поддерживает вето на бюджет Евросоюза в ответ на намерение связать его распределение с верховенством права в отдельных странах, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее о своем праве вето на бюджет ЕС 2021-27 годах, а также на дополнительный фонд, который создан для преодоления последствий пандемии, заявила Румыния. Поддержали действия Бухареста и в Словении.

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"Сейм Республики Польша приветствует тот факт, что представители Польши заблокировали дальнейшую работу над пакетом бюджетных решений", - говорится в резолюции, предложенной депутатами правящей партии "Право и справедливость" (PiS).

Депутаты Нижней палаты подчеркнули, что использование Брюсселем двойных стандартов подрывает доверие к объединению, в свою очередь Польша, являющаяся демократическим, суверенным и правовым государством имеет право на уважение наравне с другими членами Евросоюза на основе положений Договора об ЕС и Договора о функционировании ЕС.

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© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Многократное использование двойных стандартов Европейской комиссией подрывает доверие к надежности этого учреждения как беспристрастного хранителя договоров и вызывает опасения по поводу злоупотребления им законом в будущем", - говорится в тексте резолюции.

Депутаты уверены, что злоупотребления Еврокомиссией могут привести к прекращению финансовой поддержки государств, входящих в союз, "если ЕК решит запустить процедуру на основе произвольных, а также, возможно, изменяющихся со временем критериев".

В Сейме призвали страны ЕС вернуться за стол переговоров и достичь соглашения в соответствии с договорами.



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