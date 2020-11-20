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Города мира. Шанхай

Китай жестко ответил странам альянса "Пять глаз" на вмешательство в дела страны

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201120/250105398/Kitay-zhestko-otvetil-stranam-alyansa-Pyat-glaz-na-vmeshatelstvo-v-dela-strany.html

Альянс "Пять глаз" создан для обмена развединформацией и координации действий между Австралией, Новой Зеландией, Великобританией, Канадой и США

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Страны альянса "Пять глаз" рискуют ослепнуть, если осмелятся угрожать суверенитету и безопасности КНР, заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Об этом пишет РИА Новости.

Так в Китае прокомментировали призыв глав МИД Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Канады и госсекретаря США к властям страны пересмотреть свою политику по дисквалификации законодателей Гонконга.

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AP Photo/Ng Han Guan
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"Независимо от того, пять у них глаз или десять, если они осмелятся нанести ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, пусть будут осторожны, чтобы их глаза не ослепли. Китай выражает сильное недовольство и решительно выступает против грубых нарушений международного права и основных норм международных отношений соответствующими странами, а также против их безответственных замечаний по вопросу Гонконга, который является внутренним делом Китая", – заявил дипломат.

По его словам, решения о квалификации членов Законодательного собрания Гонконга принимаются согласно соответствующим положениям Конституции, Основного закона Гонконга и закона о национальной безопасности Гонконга. Дипломат отметил, что это необходимо для поддержания и совершенствования принципа "одна страна, две системы", для обеспечения верховенства права и конституционного порядка в Гонконге, "это рационально, соответствует Конституции и закону".

Ранее постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей на заседании принял резолюцию о возможности немедленного лишения мандатов членов Законодательного собрания Гонконга, чьи действия могут быть расценены как угроза национальной безопасности.

Теги:
Гонконг, Китай


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