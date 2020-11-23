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Флаги у здания МИД в Минске

Беларусь ответит на действия ЕС

© photo : МИД Беларуси
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201123/250132785/Belarus-otvetit-navvedei-sanktsii-v-otvet-na-deystviya-ES.html

По многим направлениям Беларусь больше не видит смысла продолжать диалог со странами Европейского союза

ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Беларусь расширит ответные санкции в отношении Европейского союза и дополнит персональные санкционные списки, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает Sputnik Беларусь.

По словам министра, республика всегда рассматривала все государства, особенно соседей, как партнеров, и заинтересована в развитии торгово-экономических, политических, гуманитарных отношений со всеми государствам. Однако в сложившейся политической ситуации Беларусь была вынуждена предпринять "конкретные адекватные шаги".

Президент Беларуси Александр Лукашенко
photo: courtesy of BelTA
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"Если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то, конечно же, мы будем вынуждены адекватно отвечать", – сказал Макей.

Говоря об ответных мерах, министр подчеркнул, что Беларусь собирается расширить санкционные персональные списки, в которые попадет руководство ЕС. Также белорусская сторона была вынуждена пойти на приостановку деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС", которая обсуждала все вопросы взаимодействия с Европейским союзом, но в последнее время, по словам Макея, не работала.

Не видит смысла Беларусь продолжать и диалог по правам человека: страны ЕС пытаются критиковать республику "абсолютно искусственно и политизировано". Он приостановлен, пока ЕС не примет решение разморозить программу сотрудничества Европейского инвестиционного банка с Беларусью.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей
© photo: Sputnik / Viktor Tolochko
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Кроме того, Беларусь не видит смысла работать в рамках инициативы "Восточное партнерство" и собирается понизить уровень своего участия в ней, однако пока не выходит из программы, но будет следить за развитием ситуации.

"Но в целом еще раз хотел бы подчеркнуть – все эти меры являются лишь ответом на те вызывающие, деструктивные шаги, которые предприняли наши европейские партнеры по отношению к Беларуси. Мы никогда не были инициаторами подобного рода вещей. Мы считаем, что санкционное противостояние ни к чему хорошему не приведет", – еще раз подчеркнул Макей.

Министр также отметил, что последние 4-5 лет нормального сотрудничества Беларуси и Евросоюза принесли пользы гораздо больше, нежели предыдущие 15 лет, когда действовали санкции.

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В первый санкционный список, опубликованный Евросоюзом 2 октября, попали имена 40 человек, которые, по мнению ЕС, причастны к несправедливым мерам белорусских властей по отношению к населению после прошедших президентских выборов. Второй санкционный пакет ЕС ввел 6 ноября, дополнив список еще 15 фамилиями, среди которых был Александр Лукашенко и его сын Виктор. Попавшим в "черный лист" запрещен въезд на территорию ЕС, также заморожены их активы на территории Евросоюза, если таковые имеются.



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