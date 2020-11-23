Байден начал формировать администрацию: названы кандидаты на ключевые посты

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Кандидат в президенты США Джо Байден назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации в случае победы на выборах.

Информация о намерениях Байдена опубликована в Twitter-аккаунте штаба политика.

Under the Biden-Harris administration, American national security and foreign policy will be led by experienced professionals ready to restore principled leadership on the world stage and dignified leadership at home. Read more: https://t.co/ojrTxrzafV — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 23, 2020

​Так, должность госсекретаря может занять Тони Блинкен, должность постпреда при ООН — Линда Томас-Гринфилд, а пост советника по национальной безопасности — Джейк Салливан. На пост главы Министерства внутренней безопасности претендует Алехандро Майоркас, а директором национальной разведки может стать Аврил Хейнс. Экс-госсекретаря Джона Керри планируют назначить спецпосланником по климату.

В сообщении подчеркивается: "Национальную безопасность и внешнюю политику США будут возглавлять опытные профессионалы, готовые восстановить принципиальное лидерство на мировой арене и достойное лидерство внутри страны".

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего президента Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.