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Сенат Франции призвал правительство признать Карабах, в МИД сочли это опасным

© photo: Sputnik / Irina Kalashnikova
Политика
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (210)
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По мнению сенаторов, "военная поддержка, оказанная Турцией Азербайджану, лежит в основе агрессии", которая началась в сентябре против населения Нагорного Карабаха

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Сенат Франции принял резолюцию, в которой призывает правительство признать Нагорный Карабах независимым государством, сообщает РИА Новости.

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© photo: Sputnik / Sergey Guneev
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Сенаторы считают, что безопасность и свобода армянского населения Нагорного Карабаха не гарантируются Азербайджаном. В принятой резолюции сенаторы "осуждают военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наемников" и призывают к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, занятых ими в результате военных действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября.

"Сенат... призывает правительство оказать массовую гуманитарную помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха, требуя открытия гуманитарных коридоров", - отмечается в документе.

Сенаторы указывают на то, что "президент Турции Тайип Эрдоган в последние годы увеличил число провокаций, запугиваний и угроз в отношении Франции, Европы и других стран". По мнению членов сената, проводимая Турцией "экспансионистская политика является основным фактором дестабилизации в Восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, а теперь и на Южном Кавказе" и "представляет угрозу для безопасности Франции и Европы в целом".

В резолюции высказывается позиция о том, что "военная поддержка, оказанная Турцией Азербайджану, лежит в основе агрессии", которая началась в сентябре против населения Нагорного Карабаха.

Ситуация в Нагорном Карабахе
© photo: Sputnik / Maxim Blinov
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В поддержку документа высказались 305 сенаторов, против проголосовал один. Резолюция носит рекомендательный характер.

Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан, в свою очередь, заявил, что признание Парижем независимости НКР никому не пойдет на пользу. По его словам, мировое сообщество, в том числе и Армения, не признали независимость Нагорного Карабаха.

"Ответственность правительства (Франции. — прим. ред.) состоит в том, чтобы задаться вопросом: был бы такой жест полезным и эффективным? Приведет ли это к каким-то последствиям на местности и для населения Нагорного Карабаха?" — добавил он.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан расценивает резолюцию сената Франции по Карабаху как обычный листок бумаги.

"Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН, вызывает серьезные вопросы в связи намерениями и объективной деятельностью Франции и как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и как постоянного члена СБ ООН", – заявил Гаджиев РИА Новости.

Ситуация в Нагорном Карабахе

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга.

Стороны при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

Президент России Владимир Путин
© photo: Sputnik / Alexey Druzhinin
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По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (210)
Теги:
Франция, Карабахский конфликт


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