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Ракеты системы ПВО

Поразила цель: российские военные успешно испытали новую противоракету

© photo: Sputnik / Inyakin
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Система противоракетной обороны предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. На полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно испытали новую российскую противоракету, которая поразила цель, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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"Новая противоракета после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - заявил командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.

В Минобороны отметили, что система противоракетной обороны предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

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Последний раз об испытаниях новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган Минобороны сообщало в конце октября. А до этого - в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018 года и ноябре 2017-го.
После одного из пусков член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко сообщал, что принятие на вооружение новой противоракеты позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. По его оценке, речь идет о ракете 53Т6М, которая предназначена для замены старых шахтных противоракет, в настоящее время обеспечивающих работу системы А-135. Официально эта информация не подтверждена.

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