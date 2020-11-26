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Заседание НС Армении

Парламент Армении на внеочередном заседании обсуждает отмену военного положения

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201126/250166564/Parlament-Armenii-na-vneocherednom-zasedanii-obsuzhdaet-otmenu-voennogo-polozheniya.html

Это позволит оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста – во время военного положения это запрещено

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Парламент Армении приступил к обсуждению вопроса отмены военного положения, сообщает РИА Новости.

На внеочередном заседании участвуют представители не только оппозиции, но и правящей фракции "Мой шаг". На заседании зарегистрировались 99 депутатов из 132.

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© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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Кроме того, у здания парламента Армении собрались протестующие с намерением поддержать оппозицию.

Военное положение в стране ввели с 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Отмена военного положения позволит оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста – во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода главы правительства Никола Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.

Теги:
Армения, Карабахский конфликт


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