Парламент Армении на внеочередном заседании обсуждает отмену военного положения

Это позволит оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста – во время военного положения это запрещено

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Парламент Армении приступил к обсуждению вопроса отмены военного положения, сообщает РИА Новости.

На внеочередном заседании участвуют представители не только оппозиции, но и правящей фракции "Мой шаг". На заседании зарегистрировались 99 депутатов из 132.

Кроме того, у здания парламента Армении собрались протестующие с намерением поддержать оппозицию.

Военное положение в стране ввели с 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Отмена военного положения позволит оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста – во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода главы правительства Никола Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.