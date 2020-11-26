Парламент Азербайджана выступил за исключение Франции из Минской группы ОБСЕ

Такой призыв прозвучал после рекомендательной резолюции сената Франции о признании Нагорного Карабаха независимым государством

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Парламент Азербайджана предложил правительству республики обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе для исключения Франции из числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом пишет Sputnik Азербайджан.

Накануне сенат Франции принял резолюцию, в которой призывает правительство признать Нагорный Карабах независимым государством. Сенаторы считают, что безопасность и свобода армянского населения Нагорного Карабаха не гарантируются Азербайджаном. В принятой резолюции они "осуждают военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наемников". Резолюция носит рекомендательный характер.

Милли меджлис выразил протест французскому сенату из-за принятой накануне резолюции и призвал пересмотреть политические и экономические отношения с Парижем. Спикер Сахиба Гафарова заявила, что "азербайджанский народ и в дальнейшем сплотится вокруг президента Ильхама Алиева в кулак и способен пресечь все грязные деяния, направленные против государства и народа".

Ситуация в Нагорном Карабахе

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. Стороны при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.