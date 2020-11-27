07:34 27 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9466
  • 100 RUB4.3828
  • USD3.3137
Поиск
Здание Европарламента в Страсбурге.

Европарламент призвал ввести против Турции жесткие санкции

© photo: Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
Получить короткую ссылку
3 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201127/250176006/Evroparlament-prizval-vvesti-protiv-Turtsii-zhestkie-sanktsii.html

В нарушение резолюций ООН, Турция решила частично открыть оккупированный кипрский город Варосия (Вароша), где раньше жили греки

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Европарламент выступил за санкции против Турции за нарушение резолюций ООН на Кипре, сообщает греческая газета Kathimerini. 

В своем заявлении, Европарламент призвал Европейский совет (исполнительный орган Евросоюза) применить санкции из-за незаконных действий турецкой стороны в кипрском городе Варосия (Вароша).

Нагорный Карабах. Армянские военнослужащие
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
США, Россия, Турция – кто и кому покровительствует в Закавказье

В начале 70-х годов здесь был построен приморский курортный комплекс. В 1974 году, после оккупации северной части Кипра Турцией, жившие в городе греки вынужденно переместились на юг. Тем не менее, по требованию ООН, город был объявлен закрытой зоной - чтобы, если греки не могут вернуться, туда не заселились оккупанты. Вароша была огорожена колючей проволокой и превратилась в город-призрак.

Турция придерживалась этих договоренностей, но недавно нарушила их, решив частично разблокировать этот город. С учетом этого, Европейская народная партия (одна из крупнейших фракций Европарламента) инициировала голосование.

Такие действия подрывают доверие сторон, перспективы переговорного процесса и достижение соглашения, говорится в заявлении.

Турция нашла очередное крупное месторождение газа в Черном море >>

Обсуждение этого заявления войдет в повестку дня Совета ЕС на его очередном заседании 11 декабря. 



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Легенда футбола Диего Марадона в Кремле, 2017 год
Не стало легенды: на 61-м году жизни скончался футболист Диего Марадона
Лидер Движения для народа Анна Долидзе провела марш благодарности в честь своих избирателей
Лидер "Движения для народа" провела "марш благодарности" в честь своих избирателей
Как изменились цены в Грузии
Как изменились цены в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться