Европарламент призвал ввести против Турции жесткие санкции

В нарушение резолюций ООН, Турция решила частично открыть оккупированный кипрский город Варосия (Вароша), где раньше жили греки

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Европарламент выступил за санкции против Турции за нарушение резолюций ООН на Кипре, сообщает греческая газета Kathimerini.

В своем заявлении, Европарламент призвал Европейский совет (исполнительный орган Евросоюза) применить санкции из-за незаконных действий турецкой стороны в кипрском городе Варосия (Вароша).

В начале 70-х годов здесь был построен приморский курортный комплекс. В 1974 году, после оккупации северной части Кипра Турцией, жившие в городе греки вынужденно переместились на юг. Тем не менее, по требованию ООН, город был объявлен закрытой зоной - чтобы, если греки не могут вернуться, туда не заселились оккупанты. Вароша была огорожена колючей проволокой и превратилась в город-призрак.

Турция придерживалась этих договоренностей, но недавно нарушила их, решив частично разблокировать этот город. С учетом этого, Европейская народная партия (одна из крупнейших фракций Европарламента) инициировала голосование.

Такие действия подрывают доверие сторон, перспективы переговорного процесса и достижение соглашения, говорится в заявлении.

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Обсуждение этого заявления войдет в повестку дня Совета ЕС на его очередном заседании 11 декабря.