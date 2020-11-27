Лукашенко пообещал отказаться от президентства после принятия новой Конституции

В Беларуси очень серьезная Конституция и незнакомому президенту ее отдавать нельзя, заявил глава республики

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не делает под себя новую Конституцию, потому что не будет возглавлять государство после ее принятия, сообщает Sputnik Беларусь.

"Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", — цитирует его агентство.

Он также заявил, что никогда не допустит того, чтобы, "принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал".

"Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут", – сказал Лукашенко.

Ранее он заявлял, что проект обновленной Конституции вынесут на общественное обсуждение в начале 2021 года. Как уточнял глава государства, готовится уже третья редакция, поскольку две предыдущие его не устроили. По словам Лукашенко, новый Основной закон должен отражать единое видение будущего Белоруссии. Он подчеркивал, что белорусский народ решит, какой будет новая Конституция.

После состоявшихся в начале августа выборов президента в Беларуси начались акции протеста. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко, который возглавляет страну на протяжении 26 лет. Оппозиция и ЕС не признали итоги голосования.

В ноябре Европа ввела санкции против белорусского лидера, поскольку считает его ответственным за репрессии против кандидатов на пост главы республики от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивание журналистов. Вашингтон эти меры поддержал.

Белорусские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране митинги координируют из-за границы, в том числе из Польши, Чехии, Литвы и с Украины. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию: по его словам, беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".