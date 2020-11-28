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Флаг Турции

Разногласия с Россией подтолкнули Турцию на сближение с США – Bloomberg

© CC0 / Pixabay
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201128/250192584/Raznoglasiya-s-Rossiey-podtolknuli-Turtsiyu-na-sblizhenie-s-SShA--Bloomberg.html

Причинами, по которым Турция тянется к США, являются также победа Джо Байдена на выборах президента и угроза санкций со стороны Евросоюза

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Турция планирует переосмыслить свою политику в отношении США из-за разногласий с Россией, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по данным агентства, на сближение с США Турцию толкают противоречия с Россией по поводу ситуации в Сирии, Ливии, а также недавний вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, в котором Анкара поддержала Азербайджан. Еще одной причиной является победа Джо Байдена на выборах в США и угроза санкций со стороны Евросоюза.

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган на фоне флага Евросоюза
© REUTERS / FRANCOIS LENOIR
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Анкара, налаживая отношения с Вашингтоном, рассчитывает на заключение оружейных контрактов. Также турецкие власти надеются, что США помогут обойти имеющиеся разногласия с союзниками по НАТО, утверждают источники Bloomberg.

При этом Анкара может отказаться от интеграции российских ЗРК С-400 в систему ПВО НАТО, чтобы избежать новых санкций со стороны Вашингтона, пишет агентство.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает на "новую страницу" в отношениях с Соединенными Штатами после вступления в должность президента США Джо Байдена. Он добавил, что, продолжая связывать поставки российских систем ПВО С-400 с участием Анкары в программе производства истребителей F-35 и санкциями, США вредят отношениям с Турцией в сфере обороны.

Теги:
Россия, США, Турция


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