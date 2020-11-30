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Джо Байден кандидат в президенты США

Перелом ноги выявили у Байдена после прогулки с собакой

© AFP / JIM WATSON
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201130/250201802/Perelom-nogi-vyyavili-u-Baydena-posle-progulki-s-sobakoy.html

Первоначально ортопед не подтвердил повреждений костей, а только растяжение мышцы, но направил политика на дополнительное обследование

ТБИЛИСИ, 30 ноя - Sputnik. Объявившему о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдену после томографии диагностировали переломы костей стопы, сообщает РИА Новости со ссылкой на его журналистский пул.

Джо Байден кандидат в президенты США
© photo: AFP 2020 / DREW ANGERER
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"Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей", – цитируют репортеры врача.

В сообщении отмечается, что Байден, вероятно, в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке.

Байдену потребовался осмотр врача после того, как в субботу он поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально ортопед не подтвердил повреждений костей, а только растяжение мышцы, но направил политика на дополнительное обследование.

Президент США Дональд Трамп пожелал скорого выздоровления Байдену.

​"Поправляйтесь скорее!" – написал Трамп в Twitter.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов. 



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