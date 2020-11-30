Перелом ноги выявили у Байдена после прогулки с собакой

ТБИЛИСИ, 30 ноя - Sputnik. Объявившему о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдену после томографии диагностировали переломы костей стопы, сообщает РИА Новости со ссылкой на его журналистский пул.
"Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей", – цитируют репортеры врача.
В сообщении отмечается, что Байден, вероятно, в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке.
Байдену потребовался осмотр врача после того, как в субботу он поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально ортопед не подтвердил повреждений костей, а только растяжение мышцы, но направил политика на дополнительное обследование.
Президент США Дональд Трамп пожелал скорого выздоровления Байдену.
Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020
"Поправляйтесь скорее!" – написал Трамп в Twitter.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.