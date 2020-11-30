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Капитолий (United States Capitol) на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото

Байден назначит Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201130/250202009/Bayden-naznachit-Dzhen-Psaki-press-sekretarem-Belogo-doma.html

Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой в адрес Москвы

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Бывший представитель Госдепа США Джен Псаки может стать пресс-секретарем Белого дома в администрации новоизбранного президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайте переходной команды.

США не будут вмешиваться в "ненужные военные конфликты", заявил Байден>>

Как решил Дайден, ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, получат только женщины.

"Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин", — приводятся на сайте слова Байдена.

С 2013 по 2015 год Псаки была официальным представителем Госдепартамента. 

Джо Байден кандидат в президенты США
© AFP / JIM WATSON
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Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой в адрес Москвы, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По ее мнению, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "пропагандой". Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.

Наиболее известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", угрозы послать флот США к берегам Белоруссии и традиционное "мне нужно уточнить в офисе".

Администрация действующего президента дала зеленый свет для процедуры передачи власти Байдену. Тем не менее Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах.
Инаугурация следующего президента пройдет 20 января.



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