Санду рассказала, когда правительство Молдовы должно уйти в отставку

Перед уходом в отставку правительство Молдовы должно выполнить свои обязательства – утвердить госбюджет на следующий год, считает Санду

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Правительство Молдовы под руководством премьера Иона Кику должно уйти в отставку после того, как утвердит проект госбюджета на следующий год, заявила избранный президент страны Майя Санду на пресс-конференции в понедельник.

"Хочу напомнить, что на этих выборах люди голосовали против правительства Игоря Додона, это правительство должно уйти в отставку, мы настаиваем на этом сейчас, после того, как видели результаты выборов. Но перед этим оно должно выполнить свои обязательства, необходимо утвердить госбюджет на следующий год", – цитирует Санду РИА Новости.

В Молдова 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдовы выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.