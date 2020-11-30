Мишустин позвонил Пашиняну: о чем говорили премьеры двух стран?

Заседание Евразийского межправительственного совета, которое должно было состояться 4 декабря в Москве, может пройти в онлайн-режиме

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. В понедельник состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя правительства России Михаила Мишустина, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу армянского Кабмина.

Стороны обсудили вопросы армяно-российской повестки союзнических отношений.

Михаил Мишустин сообщил, что, исходя из эпидемиологической обстановки, обратился к Евразийской экономической комиссии с просьбой провести очередное заседание Евразийского межправительственного совета в онлайн-режиме.

Заседание должно было состояться 4 декабря в Москве.