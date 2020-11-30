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Встреча премьер-министров Армении и России Никола Пашиняна и Михаила Мишустина (17 июля 2020). Минск

Мишустин позвонил Пашиняну: о чем говорили премьеры двух стран?

© photo: Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201130/250208771/Mishustin-pozvonil-Pashinyanu-o-chem-govorili-premerv-dvukh-stran.html

Заседание Евразийского межправительственного совета, которое должно было состояться 4 декабря в Москве, может пройти в онлайн-режиме

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. В понедельник состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя правительства России Михаила Мишустина, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу армянского Кабмина.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня(12 октября 2020). Москва
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
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Стороны обсудили вопросы армяно-российской повестки союзнических отношений.

Михаил Мишустин сообщил, что, исходя из эпидемиологической обстановки, обратился к Евразийской экономической комиссии с просьбой провести очередное заседание Евразийского межправительственного совета в онлайн-режиме.

Заседание должно было состояться 4 декабря в Москве.



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