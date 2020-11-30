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Первая в мире вакцина от коронавируса

В Европе рассказали, как намерены поступить с российской вакциной от COVID-19

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Политика
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1517)
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В ЕС предпочитают, чтобы все вакцины, которые предлагаются европейским гражданам, были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Представитель Европейской комиссии (ЕК) заявил, что решение венгерских властей разрешить использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не будет распространяться на весь Евросоюз, передает РИА Новости.

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров 13 ноября обсудил с главой венгерского МИД Петером Сийярто производство российской вакцины в Венгрии, где уже готовится производственная площадка. В свою очередь, Сийярто 27 ноября сообщил, что в декабре в страну начнут поставлять маленькие партии "Спутник V", более крупные партии — в январе.

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© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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"ЕС считает предпочтительным, чтобы все вакцины, которые предлагаются европейским гражданам, были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Но в рамках срочной процедуры государство может в экстренном порядке разрешить использование на своей территории вакцины и ее распространение среди своих граждан. Но мы выступаем за то, чтобы была максимальная прозрачность в вопросах вакцины", — сказал представитель ЕК.

В Еврокомиссии пояснили, что государство само несет ответственность за ограниченное во времени и экстренное решение.

"Если эта вакцина разрешена к применению властями Венгрии, то речь идет только о применении на территории Венгрии", — заключил представитель ЕК.

photo: courtesy of Press service of AFK "Sistema"
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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 26 ноября подтвердило контакты с разработчиком "Спутник V", отметив, что сроки одобрения таких препаратов труднопредсказуемы. В то же время в агентстве подчеркнули, что в ЕС концентрируют ресурсы для ускорения этих процессов и сокращения сроков изучения и выдачи разрешения на вакцины против COVID-19.

Представитель Еврокомиссии также подчеркнул, что EMA пока не получало заявок на разрешение на продажу российской вакцины на европейском рынке. Он также добавил, что и Еврокомиссия пока не имеет данных по препарату.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1517)


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