В Европе рассказали, как намерены поступить с российской вакциной от COVID-19

В ЕС предпочитают, чтобы все вакцины, которые предлагаются европейским гражданам, были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Представитель Европейской комиссии (ЕК) заявил, что решение венгерских властей разрешить использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не будет распространяться на весь Евросоюз, передает РИА Новости.

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров 13 ноября обсудил с главой венгерского МИД Петером Сийярто производство российской вакцины в Венгрии, где уже готовится производственная площадка. В свою очередь, Сийярто 27 ноября сообщил, что в декабре в страну начнут поставлять маленькие партии "Спутник V", более крупные партии — в январе.

"ЕС считает предпочтительным, чтобы все вакцины, которые предлагаются европейским гражданам, были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Но в рамках срочной процедуры государство может в экстренном порядке разрешить использование на своей территории вакцины и ее распространение среди своих граждан. Но мы выступаем за то, чтобы была максимальная прозрачность в вопросах вакцины", — сказал представитель ЕК.

В Еврокомиссии пояснили, что государство само несет ответственность за ограниченное во времени и экстренное решение.

"Если эта вакцина разрешена к применению властями Венгрии, то речь идет только о применении на территории Венгрии", — заключил представитель ЕК.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 26 ноября подтвердило контакты с разработчиком "Спутник V", отметив, что сроки одобрения таких препаратов труднопредсказуемы. В то же время в агентстве подчеркнули, что в ЕС концентрируют ресурсы для ускорения этих процессов и сокращения сроков изучения и выдачи разрешения на вакцины против COVID-19.

Представитель Еврокомиссии также подчеркнул, что EMA пока не получало заявок на разрешение на продажу российской вакцины на европейском рынке. Он также добавил, что и Еврокомиссия пока не имеет данных по препарату.