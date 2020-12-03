Трамп пригрозил наложить вето на новый оборонный бюджет США

Все дело в статье 230 закона о приличиях в сообщениях в социальных сетях, с которыми Трамп борется уже не первый месяц

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Президент США Дональд Трамп намерен наложить вето на следующий оборонный бюджет, если законодатели не изменят закон о приличиях в сообщениях в социальных сетях, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп хочет, чтобы из закона о приличиях в сообщениях удалили статью 230, которая предусматривает освобождение от ответственности онлайн-платформ за содержание комментариев пользователей, а также дает платформам возможность выступать модераторами. По словам президента, статья представляет угрозу национальной безопасности и выборам.

"Да, президент серьезен в этом вопросе (наложения вето – ред.)", – сказала она.

Ранее минюст США передал конгрессу предложения о поправках к статье 230 закона о приличиях в сообщениях, направленные на борьбу с возможной цензурой в социальных сетях, говорится на сайте ведомства.

Администрация предлагает привлекать соцсети к ответственности в том числе за цензуру.

В мае Трамп уже подписал указ, призванный снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Это произошло после того, как Twitter пометил его сообщения как "содержащие неправду". Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.

В ходе предвыборной кампании и в поствыборный период большое количество сообщений Трампа были помечены как некорректные.

Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.