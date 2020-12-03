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Флаг Намибии

"Захватывать мир не собираюсь": Адольф Гитлер одержал победу на выборах в Намибии

© Flickr / Alex Smith / Namibian flag
Политика
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Sputnik Грузия
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Победил он в регионе бывшего немецкого поселения, где до сих пор проживает небольшая немецкоязычная община

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Политик Адольф Гитлер Уунона, названный в честь немецкого фюрера, одержал уверенную победу на региональных выборах в Намибии, сообщает издание Daily Mail.

Адольф Гитлер Уунона набрал 85% голосов и прошел в региональный совет бывшего немецкого поселения, где до сих пор проживает небольшая немецкоязычная община и где ряд улиц, мест и людей до сих пор носят немецкие имена.

Адольф Гитлер
© photo: Sputnik
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"Я не стремлюсь к политическому могуществу и не собираюсь захватывать мир", — прокомментировал свою победу политик.

По словам Уунона, его отец не понимал, с какими историческими событиями ассоциируется имя Адольфа Гитлера, когда назвал его в честь фюрера. Он отметил, что в детстве считал свое имя нормальным и обычным, а подростком узнал о фюрере больше.

Тем не менее Адольф Гитлер Уунона считает, что уже слишком поздно менять имя. Члены семьи называют его просто Адольф Уунона.

Республика Намибия долгое время была немецкой колонией. Немецкий язык в Намибии признан одним из национальных и считается основным разговорным языком в некоторых регионах страны.

Теги:
выборы


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