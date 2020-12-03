Парламент Молдовы урезал полномочия президента страны

ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Парламент Молдовы одобрил в финальном чтении законопроект о переходе Службы информации и безопасности (СИБ) из-под управления президента в ведение парламента, заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча на пленарном заседании в четверг, сообщает Sputnik Молдовы.

"Большинство депутатов в первом чтении одобрили передачу Службы информации и безопасности под управление парламента, за утверждение этой инициативы во втором и финальном чтении проголосовал 51 депутат", - объявил Батрынча.

Это решение было принято без участия депутатов фракций ДПМ, "Действие и солидарность" и "Платформы DA". Голосование парламентариев за это решение вызвало возмущение представителей оппозиции, которые до этого уже заблокировали трибуну парламента.

До 2019 года СИБ уже находилась под контролем парламента. С тех пор и до настоящего времени служба была переподчинена главе государства. Инициативу о передаче этого ведомства внесли в парламент социалисты, аргументировав это тем, что у Майи Санду двойное гражданство - Молдовы и Румынии.

Ранее Санду обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке "узурпации власти" и призвала своих сторонников выйти на протест у парламента.