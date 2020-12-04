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Джо Байден

Байден заявил о многостороннем подходе в отношении России, Ирана и Китая

© photo: AFP 2020 / JOE RAEDLE
Политика
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Sputnik Грузия
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При этом Байден пояснил, что до вступления в должность не может формулировать политику Соединенных Штатов Америки

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Демократ Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, рассказал о планах "многостороннего подхода" в отношении России, Ирана, Китая и других стран, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью CNN.

"Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими", – отметил политик.

© photo: Sputnik / Максим Богодвид
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При этом Байден пояснил, что до вступления в должность не может формулировать политику США. "Но я хочу восстановить тесные, тесные отношения союзничества как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океана", – подчеркнул он.

Между тем политик признал, что его ожидают "сложные переговоры" с Евросоюзом и он не питает по этому поводу иллюзий.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что официальная Москва может расширить сотрудничество с новой администрацией в Вашингтоне по крайней мере по пяти направлениям: стратегической стабильности, нераспространении ядерного оружия, сотрудничестве в космосе, борьбе с терроризмом и пандемией коронавируса. Что касается темы контроля над вооружениями, дипломат выразил сомнения в том, что Москве удастся договориться об этом с Вашингтоном. 

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Выборы президента США прошли 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден, по предварительным данным, набрал до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.



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