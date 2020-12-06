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Антиправительственная акция в Кишиневе

Сторонники президента требуют досрочных выборов в парламент Молдовы

Sputnik
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201206/250264365/Storonniki-prezidenta-trebuyut-dosrochnykh-vyborov-v-parlament-Moldovy.html

Митинг проходил при поддержке нового президента Молдовы, которая выступила за проведение досрочных парламентских выборов

ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Участники антиправительственного митинга в Кишеневе единогласно приняли резолюцию, потребовав отставки премьер-министра страны Иона Кику, сообщает Sputnik Молдова.

"Мы, граждане Молдовы, на митинге протеста требуем немедленной отставки правительства Иона Кику. Мы требуем проведения досрочных выборов парламента, поскольку он полностью утратил легитимность и больше не представляет интересы граждан Молдавии. Если власти проигнорируют наши законные требования, то мы оставляем за собой право воспользоваться всеми законными методами, чтобы противостоять захвату власти", – говорится в резолюции.

СИБ.
© photo: Sputnik / Miroslav Rotari
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В ней также указаны и другие требования. В частности, участники митинга выступили за отмену законопроектов, которые были приняты парламентом на текущей неделе.

Напомним, на днях депутаты проголосовали за ограничение полномочий президента. Его лишили права руководить деятельностью Службы информации и безопасности. Майя Санду, победившая на последних выборах президента Молдовы, назвала это решение "попыткой узурпации власти" со стороны действующего главы государства Игоря Додона и поддерживающей его партии социалистов.

Она призвала людей выйти на митинг и выступила за проведение досрочных парламентских выборов, заявив, что правительство не справляется с санитарным и экономическим кризисом.

Санду победила во втором туре выборов президента Молдовы, который состоялся 15 ноября. По данным ЦИК, она набрала 57,75% голосов, а действующий президент Игорь Додон – 42,25%. Инаугурация нового президента назначена на 24 декабря.

 

Теги:
Парламентские выборы, митинг, Молдова


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