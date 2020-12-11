Лидеры ЕС решили расширить санкции по Турции

В настоящее время действуют индивидуальные санкции ЕС за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Лидеры государств и правительств стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе 11 декабря прняли решение о расширении списка существующих индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье, пишет РИА Новости.

"Лидеры ЕС поручили Совету согласовать дополнительные списки на основе решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер в связи с незаконным бурением Турцией в Восточном Средиземноморье", – сообщается в документе.

Отмечается, что ЕС продолжит защищать свои интересы и интересы государств-членов.

Сегодня действуют индивидуальные санкции ЕС за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье. В ноябре 2020 года ЕС продлил действие этих санкций на год, до 12 ноября 2021 года.

В санкционный список за незаконное бурение сейчас входят два гражданина Турции. Эти лица, по мнению ЕС, отвечают за планирование и управление добычей полезных ископаемых в восточной части Средиземного моря, на которые не было разрешения со стороны Кипра. Меры предусматривают запрет на въезд указанных лиц на территорию ЕС и замораживание активов.

"Выдумывают поводы" – Лавров об обвинениях во вмешательстве Москвы в дела других стран >>>

Накануне Глава Евросовета Шарль Мишель европейского саммита подтвердил факт отсутствия позитивной динамики в действиях Турции в Восточном Средиземноморье. Он пояснил, что ЕС хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Турцией, однако готов начать использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты, если не увидит позитивных изменений.