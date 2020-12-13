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Жители Англии стоят в очереди за продуктами в супермаркет

Магазины Великобритании начали запасаться едой

© photo: AFP 2020 / OLI SCARFF
Политика
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Brexit: выход Великобритании из Евросоюза (57)
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Проблем с мясом и фруктами опасаться не стоит, а вот нехватка овощей может продлиться до трех месяцев

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. Масштабные запасы еды, лекарств и ряда других товаров создают британские супермаркеты в нынешние выходные, подробности приводит издание Sunday Times, сообщает Sputnik Беларусь.

По информации издания, если Великобритания и ЕС не достигнут сделки по Brexit, среди покупателей ожидается сильнейшая паника. По данным Sunday Times, Минздрав страны предупредил поставщиков лекарств, медоборудования и вакцин, что нужно обеспечить шестинедельный запас на безопасных объектах в Британии. 

Директор Института стратегии управления Петр Мамрадзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Супермаркеты и министры очень обеспокоены паникой среди покупателей. Они видели, что произошло при COVID, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и знают, как быстро все может пойти не по плану", – заявил изданию старший консультант одного из крупнейших супермаркетов.

По мнению собеседника издания, проблем с мясом и фруктами опасаться не стоит, а вот нехватка овощей может продлиться до трех месяцев. 

Затянувшийся Brexit

Британия вышла из ЕС в нынешнем году, однако пока что больших изменений это не вызвало: сейчас действует переходный период, в стране по-прежнему применяются нормы ЕС, она все еще член Единого рынка и ведет торговлю со странами союза без пошлин и квот, соблюдая для этого ряд условий.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов
Photo: courtesy of Vasily Koltashov
Колташов: Лондону не стоит ждать выгодного торгового соглашения с ЕС

Переходный период завершается 31 декабря, после чего эти нормы больше действовать не будут. Сейчас Британии и ЕС нужно договориться об условиях нового партнерства, в частности заключить торговое соглашение.

Еврокомиссия предлагала заключить договор о торговле без пошлин и квот при соблюдении определенных условий. Если такой договор согласовать не получится, будет восстановлен погранконтроль и определенные тарифы. Пока что переговоры никакого результата не дали, есть ряд серьезных разногласий, в том числе по правилам конкуренции и условиям рыболовства. 

Времени на заключение договора при этом немного: чтобы он вступил в силу, его еще предстоит юридически выверить, перевести на несколько языков и ратифицировать в ЕС и Великобритании. 

Темы:
Brexit: выход Великобритании из Евросоюза (57)
Теги:
Евросоюз, Великобритания, Brexit


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