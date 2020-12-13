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Дональд Трамп

Трамп недоволен оборонным бюджетом и наложит вето

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Политика
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Бюджет на 740 миллиардов долларов получил одобрение большинства сенаторов и более двух третей членов палаты представителей

ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Президент США Дональд Трамп намерен наложить вето на проект оборонного бюджета, несмотря на поддержку значительного числа американских конгрессменов. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

​"Больше всех от нашего закона об оборонном бюджете выигрывает Китай. Я наложу вето!" – написал американский лидер.

Бюджет на 740 миллиардов долларов получил одобрение большинства сенаторов и более двух третей членов палаты представителей. При таком уровне поддержки документ преодолеет запрет президента.

Проект оборонного бюджета предусматривает, в частности, расширение ограничений против российских газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", запрет на сотрудничество американских и российских военных, антитурецкие санкции за поставки Анкаре российских ЗРК С-400, а также другие меры.

Теги:
Конгресс США, Дональд Трамп, США


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