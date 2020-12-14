07:52 14 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9861
  • 100 RUB4.4906
  • USD3.2870
Поиск
Строительство газопровода «Северный поток ‑ 2»

СМИ: несмотря на усилия Вашингтона, строительство "Северного потока-2" возобновилось

Nord Stream 2 / Paul Langrock
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (98)
1501
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/0b/249424470.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201214/250331838/SMI-nesmotrya-na-usiliya-Vashingtona-stroitelstvo-Severnogo-potoka-2-vozobnovilos.html

В Германии ищут способы с помощью юридических механизмов защитить свой участок проекта от американских ограничений, отмечает Bloomberg

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Несмотря на усилия Вашингтона, судно "Фортуна" возобновило укладку двух параллельных подводных участков "Северного потока — 2" - трубоукладчик проложит 2,6-километровый участок газопровода в водах Германии, говорится в статье агентства Bloomberg.

Таким образом, Россия продолжает достраивать газопровод, а после новостей о возобновлении работ акции "Газпрома" подскочили на 3,9%.

Год назад работы по прокладыванию труб пришлось остановить из-за санкций, введенных США против компаний, участвующих в строительстве проекта. Вашингтон намерен одобрить новые ограничения в отношении "Северного потока — 2" уже в декабре.

Строительство газопровода Северный поток – 2
photo: courtesy of Nord Stream 2
Трубоукладчик "Фортуна" приступил к строительству "Северного потока – 2"

США опасаются, что проект позволит России оказывать "слишком много влияния" на Европу и лишит американский сжиженный природный газ доли на этом рынке, говорится в статье.

Ожидается, что следующая порция санкций США будет касаться компаний, имеющих доступ к американской финансовой системе и предоставляющих страховые и сертификационные услуги организациям, достраивающим газопровод.

"У нас есть и программа реализации этого проекта, у нас есть и конкретные шаги, которые должны быть предприняты, которые будут предприняты с целью опять же воплощения в жизнь этого проекта, — цитирует  Bloomberg официального представителя МИД России Марию Захарову.

По ее словам,  в России прекрасно понимают, что США не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом и внешнюю политику, и международную деятельность.

В Германии, в свою очередь, ищут способы с помощью юридических механизмов защитить свой участок проекта от американских ограничений.

Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
"Альтернатива для Германии" заявила о поддержке проекта "Северный поток – 2"

"Германия должна подготовиться к "жесткой конфронтации", чтобы защитить свои интересы в этом проекте, который позволит увеличить поставки природного газа из России", — заявил заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених.

Федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания, в которую ведет "Северный поток — 2", предложила создать защищенное государством юридическое лицо, которое будет держать активы внутри фонда, занимающегося защитой окружающей среды. В официальном предложении правительства земли от 23 ноября говорится, что нужно действовать "в срочном порядке" для защиты газопровода от американских санкций. При этом в министерстве финансов и министерстве энергетики федеральной земли отказались прокомментировать это предложение.

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (98)
Теги:
Bloomberg, Северный поток-2, Германия, США, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Горящие автомобили на фоне беспорядков, произошедших после смерти Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе, США
Теракты, войны, протесты, революции: события, которые потрясли нас в 2020 году - фото
Стычка протестующих с полицией в Батуми во время акции протеста - видео
Стычка протестующих с полицией в Батуми во время акции протеста - видео
Православный календарь на 2021 год
Православный календарь 2021 по месяцам
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться