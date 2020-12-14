СМИ: несмотря на усилия Вашингтона, строительство "Северного потока-2" возобновилось

В Германии ищут способы с помощью юридических механизмов защитить свой участок проекта от американских ограничений, отмечает Bloomberg

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Несмотря на усилия Вашингтона, судно "Фортуна" возобновило укладку двух параллельных подводных участков "Северного потока — 2" - трубоукладчик проложит 2,6-километровый участок газопровода в водах Германии, говорится в статье агентства Bloomberg.

Таким образом, Россия продолжает достраивать газопровод, а после новостей о возобновлении работ акции "Газпрома" подскочили на 3,9%.

Год назад работы по прокладыванию труб пришлось остановить из-за санкций, введенных США против компаний, участвующих в строительстве проекта. Вашингтон намерен одобрить новые ограничения в отношении "Северного потока — 2" уже в декабре.

США опасаются, что проект позволит России оказывать "слишком много влияния" на Европу и лишит американский сжиженный природный газ доли на этом рынке, говорится в статье.

Ожидается, что следующая порция санкций США будет касаться компаний, имеющих доступ к американской финансовой системе и предоставляющих страховые и сертификационные услуги организациям, достраивающим газопровод.

"У нас есть и программа реализации этого проекта, у нас есть и конкретные шаги, которые должны быть предприняты, которые будут предприняты с целью опять же воплощения в жизнь этого проекта, — цитирует Bloomberg официального представителя МИД России Марию Захарову.

По ее словам, в России прекрасно понимают, что США не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом и внешнюю политику, и международную деятельность.

В Германии, в свою очередь, ищут способы с помощью юридических механизмов защитить свой участок проекта от американских ограничений.

"Германия должна подготовиться к "жесткой конфронтации", чтобы защитить свои интересы в этом проекте, который позволит увеличить поставки природного газа из России", — заявил заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених.

Федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания, в которую ведет "Северный поток — 2", предложила создать защищенное государством юридическое лицо, которое будет держать активы внутри фонда, занимающегося защитой окружающей среды. В официальном предложении правительства земли от 23 ноября говорится, что нужно действовать "в срочном порядке" для защиты газопровода от американских санкций. При этом в министерстве финансов и министерстве энергетики федеральной земли отказались прокомментировать это предложение.