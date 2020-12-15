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Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада на Красной площади в Москве

США ввели санкции против Турции за покупку российских вооружений

photo: courtesy of Host Photo Agency
Политика
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Госсекретарь США отметил, что Вашингтон не потерпит значительных транзакций с оборонным и разведывательным сектором России

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США.

Как пояснил госсекретарь Майк Помпео, это решение связано с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов.

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 Триумф.
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
Обратного пути нет: Турция испытывает С-400 на истребителях ВВС США

Он призвал Турцию "немедленно" разрешить в координации с США "проблему С-400".

"Турция ценный партнер и важный партнер в региональной безопасности для США, и мы хотели бы продолжить нашу многодесятилетнюю историю продуктивного сотрудничества в оборонном секторе, удалив препятствие в виде С-400 в распоряжении Турции как можно скорее", – говорится в письменном заявлении чиновника.

Реакция Турции

В Анкаре осудили и отвергли односторонние американские санкции, заявил МИД Турции, пообещав ответить на это решение.

В Сенате США предлагают выкупить российские С-400 у Турции - видео
video: Ruptly / Ministry of Defence of Russia
В Сенате США предлагают выкупить российские С-400 у Турции - видео

Отмечается, что утверждения США о уязвимости систем НАТО в связи с приобретением Турцией С-400 не имеют технической основания.

"Турция предложила создать техническую рабочую группу с участием НАТО, и неоднократно предлагала решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе, вне политических предубеждений. Мы приглашаем США пересмотреть это несправедливое санкционное решение", – говорится в документе.

Реакция России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что введение санкций не стало сюрпризом.

Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф, архивное фото
© photo: Sputnik / Ruslan Krivobok
Второму полку С-400 в Турции быть, Patriot и Eurosam – под вопросом

"Это, конечно, очередное проявление такого аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных односторонних принудительных мер, которыми США пользуются многие годы, уже десятилетия налево и направо, и, конечно, это не добавляет авторитета США на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества", – сказал глава МИД по итогам встречи с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Реакция Азербайджана

Азербайджан осуждает решение США ввести односторонние санкции в отношении Турции за закупку систем ПВО С-400 и рассматривает этот шаг против Турции как применение двойных стандартов, говорится в комментарии пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

ПВО, архивное фото
© photo: Sputnik / Сергей Мальгавко
Испытание С-400 в Турции – удар по репутации авиапрома США

"Очень жаль, что союзники США не ответили на предложение Турции решить этот вопрос путем диалога и дипломатии", – указывается в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Как всегда, Азербайджан поддерживает Турцию и поддерживает ее позицию, основанную на международном праве и справедливости, отмечается в комментарии министерства иностранных дел: "Мы призываем принять срочные меры для решения этого вопроса, в том числе национальной безопасности Турции, путем диалога".

Теги:
Санкции, С-400, США, Турция


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