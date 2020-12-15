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Джо Байден представляет свою команду по внешней политике и национальной безопасности в Уилмингстоне

Путин поздравил Байдена с победой на выборах

AP Photo/Carolyn Kaster
Политика
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Путин пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем и вызовов

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Российский лидер Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, сообщает РИА Новости.

По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Шестого января результаты должен утвердить конгресс.

Джо Байден
© photo: AFP 2020 / JOE RAEDLE
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Путин пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем и вызовов.

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", – подчеркнул он в телеграмме.

Третьего ноября в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы главы государства. Подсчет голосов проходил сложно, кандидаты обвиняли друг друга в политической нечистоплотности. Почти сразу СМИ "отдали" победу Байдену, осенью его поздравили многие мировые лидеры, когда официальных результатов еще не было.

Вчера, 14 декабря, коллегия выборщиков проголосовала в пользу Байдена. Он призвал Трампа уважать выбор граждан, напомнив, что тот тоже набрал в 2016 году 306 голосов, назвав это число "разгромным".

Трамп, в свою очередь, результаты не признает и оспаривает, но пока ни один суд его не поддержал.

Байден станет 46-м американским президентом. Его инаугурация должна пройти 20 января.

Теги:
США, Джо Байден, Владимир Путин


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