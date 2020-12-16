Трамп не согласен с результатами выборов и продолжит их оспаривать

Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января 2021 года, а инаугурация Байдена пройдет 20 января

ТБИЛИСИ, 16 дек - Sputnik. Президент США Дональд Трамп продолжает оспаривать результаты выборов и участвовать в судебных процессах по этому вопросу. Соответствующее заявление сделала во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Голосование коллегии выборщиков, которое состоялось в понедельник, Макинэни комментировать не стала.

"Вчерашнее голосование [выборщиков] – это один из шагов в конституционном процессе", – заявила пресс-секретарь. Дональд Трамп пока также не комментировал голосование выборщиков.

В воскресенье коллегия выборщиков закрепила победу на выборах президента США демократа Джо Байдена, в общей сложности он получил 306 голосов.

Еще до получения финальных результатов, Байдена поздравили лидеры Китая, Франции, Турции, ФРГ, Сербии, Саудовской Аравии, Израиля, Южной Кореи, Мексики, Японии, Австралии и других государств. Во вторник поздравление с избранием на пост президента США Байдену направил и Владимир Путин.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Оба кандидата – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – получили рекордное количество голосов. Тем не менее, у действующего президента оказалась меньшая часть.

Результаты голосования коллегии выборщиков планируют утвердить 6 января, а 20-го – пройдет церемония инаугурации. Она будет менее пышной, нежели обычно, из-за пандемии коронавируса.